«Появляется время немного поспать»: в Уфе рассказали о состоянии медиков, работающих с COVID-19

Евгений Сырчин, врач-реаниматолог Клиники БГМУ, рассказал о непростой работе медиков в нынешних условиях пандемии. Медучреждение было перепрофилировано под госпиталь для пациентов с COVID-19. Сейчас 10 пациентов находятся в реанимации, 6 из которых подключены к аппарату ИВЛ.

Врач Клиники БГМУ рассказал, что один из пациентов, к сожалению, скончался. У больного была тяжелая сопутствующая патология и солидный возраст, что повлияло на стремительное развитие болезни. Но есть и хорошие новости: троих пациентов совсем скоро переведут из реанимации, так как их состояние стабильное и удовлетворительное.

Врачи-коронавты, как стали назвать сами себя медики, ведут тяжёлую борьбу с болезнью, обеспечивают пациентов всей необходимой помощью, жертвуя своим отдыхом.

Сама работа в «красной зоне» похожа на фильм, пленку которую перематывают назад на 12 часов (время отдыха) и запускают вновь: облачение в СИЗ, лифт, пациенты, настройка режимов вентиляции, оценка водной нагрузки у пациентов, контроль анализов, назначения, пункция центральных, вен, интубация и перевод на ИВЛ, повороты пациентов и так далее…. Евгений Сырчин, врач-реаниматолог Клиники БГМУ

Евгений Сырчин отметил, что врачи с каждым днём всё увереннее подходят к лечению больных, так как то, что раньше удивляло, становится привычным. В больнице много врачей-ординаторов, которые находятся под контролем профессоров университета.

Как вы поняли, работа принимает размеренный темп, входит "в колею" Коронавты, конечно, устают. Но уже почти перестали болеть шеи от тяжелых полноразмерных масок, появляется время немного поспать и восстановить силы, перед следующим заходом. Евгений Сырчин, врач-реаниматолог Клиники БГМУ