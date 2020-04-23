«Появляется время немного поспать»: в Уфе рассказали о состоянии медиков, работающих с COVID-19

Евгений Сырчин, врач-реаниматолог Клиники БГМУ, рассказал о непростой работе медиков в нынешних условиях пандемии. Медучреждение было перепрофилировано под госпиталь для пациентов с COVID-19. Сейчас 10 пациентов находятся в реанимации, 6 из которых подключены к аппарату ИВЛ.
Врач Клиники БГМУ рассказал, что один из пациентов, к сожалению, скончался. У больного была тяжелая сопутствующая патология и солидный возраст, что повлияло на стремительное развитие болезни. Но есть и хорошие новости: троих пациентов совсем скоро переведут из реанимации, так как их состояние стабильное и удовлетворительное.
Врачи-коронавты, как стали назвать сами себя медики, ведут тяжёлую борьбу с болезнью, обеспечивают пациентов всей необходимой помощью, жертвуя своим отдыхом.
Евгений Сырчин отметил, что врачи с каждым днём всё увереннее подходят к лечению больных, так как то, что раньше удивляло, становится привычным. В больнице много врачей-ординаторов, которые находятся под контролем профессоров университета.
Фото: Евгений Сырчин.