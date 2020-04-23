«Есть асфальт, но жидкий»: жители Башкирии пытаются добиться ремонта дороги

Жители села Анисимова Поляна Шаранского района пытаются добиться от чиновников ремонта дороги. С десяток километров им приходится преодолевать по глине. В сезон дождей проехать там может не каждый внедорожник. Даже были случаи, когда скорая не успевала на вызов к пациенту, и человек умирал.

Даже видавшие виды внедорожники на этой дороге ведут себя не уверенно. Деревня Анисимова Поляна находится в 22 км от райцентра. И почти половина пути – глиняные направляющие. Фельдшер местного ФАПа обслуживает сразу 2 населенных пункта. Женщина говорит: через такую колею не каждая скорая проедет. В основном на вызовы она вынуждена ходить пешком.

Справиться с бездорожьем способна высокопроходимая машина. По словам местных жителей, на всю деревню она одна. После каждого выезда Николай Сидин что-нибудь да и починит в своей «Ниве». Ездить в соседнее село пенсионер вынужден за продуктами. Магазина в Анисимовой Поляне тоже нет.

Даже мою «Ниву» трактором вытаскивали. Есть у нас асфальт, но он жидкий. И очень хорошо плавать по нему. Николай Сидин, житель с. Анисимова Поляна

Михаил Митяшкин – один из старожилов, уже разменял 8 десяток, но нормальной дороги на своем веку не припомнит. Живет пенсионер один. Конечно, выезжать он никуда не собирается, но далеко по деревне ходить иной раз небезопасно.

В этой истории все же один плюс жители нашли. В шутку они говорит: коронавирус до них вряд ли дойдет. Во-первых, проездом здесь мало кто бывает. Во-вторых, сами местные в другие населенные пункты отправляются нечасто.

Вопрос, как долго они будут находиться в вынужденной изоляции, жители неоднократно задавали местным чиновникам. Те в ответ только разводят руками: дорога, соединяющая несколько районных сел, является межмуниципальной и находится на балансе республиканского Управления дорожного хозяйства. А вот в управлении дорожного хозяйства республики пояснили.

Дополнительно технику направим до конца апреля. А в мае проведем работы с добавлением нового материала. Ситуацию по дороге держим на контроле. На сегодня проезжее состояние имеется. Айдар Мухамедьяров, главный специалист Управления дорожного хозяйства Республики Башкортостан