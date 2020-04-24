Птицы и насекомые могут быть переносчиками коронавируса

В мире продолжается пандемия коронавирусной инфекции. Эксперты рассказали о риске распространения коронавируса через животных, птиц и насекомых. По мнению исследователей, данную угрозу необходимо взять под контроль.

Ученые сообщили, что городские голуби могут являться переносчиками коронавируса. Другие эксперты отмечают, что человек не может заразиться COVID-19 от животного. Об этом сообщает издание "Известия".

Миллиарды птиц преодолевают большие расстояния по всему миру во время сезонной миграции. В основном именно они являются переносчиком патогенов и паразитов.

Пандемия, очевидно, не первая и не последняя, поэтому необходим системный и долгосрочный подход к проблеме. Отсутствие экспертного мнения о возможностях распространения вируса животными и социальная напряженность граждан поднимают в топ новостей околонаучные сообщения об опасности домашних животных. Борис Моргунов, директор Института экологии НИУ ВШЭ