Птицы и насекомые могут быть переносчиками коронавируса

В мире продолжается пандемия коронавирусной инфекции. Эксперты рассказали о риске распространения коронавируса через животных, птиц и насекомых. По мнению исследователей, данную угрозу необходимо взять под контроль.
Ученые сообщили, что городские голуби могут являться переносчиками коронавируса. Другие эксперты отмечают, что человек не может заразиться COVID-19 от животного. Об этом сообщает издание "Известия".
Миллиарды птиц преодолевают большие расстояния по всему миру во время сезонной миграции. В основном именно они являются переносчиком патогенов и паразитов.
Фото: Интернет.