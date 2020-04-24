В Башкирии третий день ищут загадочно пропавшего 9-летнего мальчика

В Башкирии волонтеры и спасатели третий день ищут 9-летнего Руслана Ишкулова. Ребенок пропал 22 апреля при загадочных обстоятельствах. Сегодня на поиски мальчика в Гафурийский район стянулись более 100 человек.

Третий день в Башкирии идут поиски Руслана Ишкулова. 9-летнего мальчика в последний раз видели в деревне Нижний Ташбукан. Там ребенок был в гостях у бабушки с дедушкой.

В какой-то момент мальчик вышел из дома и пропал. Никто из сельчан не видел, куда он мог уйти. Также известно, что у Руслана есть сложности в развитии, он не разговаривает. Это обстоятельство значительно усложняет его поиски.

Поисковые отряды уже прочесали все возможные строения в округе. Волонтеры и спасатели прочесали местность вдоль местной реки. Сейчас область поисков расширена.