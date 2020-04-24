Как будет работать общепит на начальном этапе выхода из самоизоляции

На начальном этапе выхода из режима самоизоляции кафе и ресторанам предлагают работать при нескольких условиях. Работать могут заведения площадью не меньше 50 квадратных метров, а столиков должно быть не больше пяти. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.
В России продолжается режим самоизоляции. При начальном этапе выхода из этого режима будут работать некоторые кафе и рестораны. Роспотребнадзор на своём сайте рассказал, кому и как можно будет работать.
Приступить к работе могут кафе и рестораны, площадь которых не более 50 квадратных метров. Столов должно быть не более пяти, а расстояние между ними должно быть не менее 1 метра. При этом все массовые мероприятия в кафе и ресторанах строго запрещены.