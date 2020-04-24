Озвучены новые данные о заболевших коронавирусом в Башкирии

В Башкирии зафиксировано 33 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Свежие данные опубликованы на сайте оперативного штаба. Общее число заболевших Covid-19 достигло 455.
На данный момент, от коронавируса излечилось 57 человек. Жертвами болезни стали 14 пациентов. Они скончались от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Отмечается, что у 90% скончавшихся пациентов имелись хронические заболевания.
Всего в России 68 622 заболевших (+ 5 849 за сутки). Выздоровело - 5 568, умерло - 615.