Озвучены новые данные о заболевших коронавирусом в Башкирии

На данный момент, от коронавируса излечилось 57 человек. Жертвами болезни стали 14 пациентов. Они скончались от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Отмечается, что у 90% скончавшихся пациентов имелись хронические заболевания.