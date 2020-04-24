В Минздраве рассказали о необычном виде пневмонии при коронавирусе

Коронавирус вызывает необычный вид пневмонии. Нынешняя пневмония отличается от той, которая была раньше. Об этом рассказали представители Минздрава.

У пациентов с коронавирусом наблюдается странная пневмония. В качестве примера специалист привёл пациентов, у которых подтверждён коронавирус. Однако никаких жалоб у пациентов нет – ни кашля, ни одышки, ни лихорадки. При этом при проведении осмотра, у пациента обнаруживается пневмония.

Специалист напомнил о японском лайнере Diamond Princess, на борту которого был зарегистрирован очаг COVID-19 . Обнаружилось, что у большей части пассажиров, у которых был подтверждён вирус, никаких симптомов пневмонии не было. Позже пневмония была выявлена у 54 % пассажиров.