В России выявлено почти 6 тысяч новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России озвучил новые данные. За сутки выявлено 5849 новых случаев заболевания COVID-19. Всего количество заболевших насчитывает 68 622 человека.

Почти половина выявленных за сутки носителей COVID-19 не имели клинических проявлений болезни (около 46,1%). Количество смертей пациентов с коронавирусной инфекцией увеличилось на 60 человек (за всё время – 615). Полностью выздоровели 677 пациентов (за всё время – 5 568).

В Башкирии за сутки зарегистрировано 33 новых случая заболевания коронавирусом. Общее количество за всё время – 455 человек. Количество излечившихся и погибших пока остается без изменений.