Председатель Курултая Башкирии отдал зарплату нуждающимся

Пандемия коронавируса негативно повлияла не только на здоровье людей, но и на общее благосостояние, возникли трудности с работой и заработком. Незащищенные слои населения особо остро нуждаются в финансовой поддержке в это непростое время. Также поддержка нужна медикам и больницам, так как сейчас именно они находятся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией.