Председатель Курултая Башкирии отдал зарплату нуждающимся

Константин Толкачев, председатель Госсобрания Башкирии, поддержал инициативу Радия Хабирова. Накануне, 23 апреля, Глава республики предложил коллегам перевести месячную зарплату на поддержку нуждающихся. Свой заработок председатель Курултая перевёл в благотворительный фонд «Наша забота».

Пандемия коронавируса негативно повлияла не только на здоровье людей, но и на общее благосостояние, возникли трудности с работой и заработком. Незащищенные слои населения особо остро нуждаются в финансовой поддержке в это непростое время. Также поддержка нужна медикам и больницам, так как сейчас именно они находятся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Сложившаяся эпидемиологическая обстановка оказывает негативное влияние на экономику, благосостояние многих граждан. Помощь требуется пожилым гражданам, многодетным семьям, людям в трудной жизненной ситуации. Кроме того, нужны средства для поддержки работы медиков, волонтеров. Возможность принять участие в акции есть у многих. Не все пострадали от пандемии, часть предприятий, наоборот, нарастили обороты.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания Башкирии 

Председатель Курултая отметил, что власти стараются поддержать жителей Башкирии во время самоизоляции. Депутаты закупают средства защиты для волонтёров и социальных работников, сдавали кровь для нуждающихся, предоставляют благотворительную помощь гражданам и организациям. Поэтому инициативу Радия Хабирова многие восприняли положительно.

Фото: Интернет. 