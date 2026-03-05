В Башкирии зарплаты к концу года должны вырасти на 11,5%

В республике к концу этого года средние зарплаты должны вырасти почти на 11,5%. Такую задачу на расширенном заседании коллегии Министерства семьи, труда и социальной защиты населения поставила руководитель Ольга Кабанова.

Министр отметила, что по итогам прошлого года среднемесячная заработная плата достигла 74,5 тыс. рублей. При этом в республике сохраняется рекордно низкий уровень безработицы – всего 1,5%, что значительно ниже среднероссийского показателя.