В Башкирии рассказали, когда закончится эпидемия коронавируса

В Башкирии на очередном брифинге в региональном Минздраве спрогнозировали, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад. По мнению специалистов, это может произойти с приходом тепла. Однако все может пойти и по другому сценарию.
Власти Башкирии подчеркивают, что речь в данном случае идет о приготовлении шашлыков на природе. Сейчас за такое, казалось бы, обычное занятие в майские праздники можно схлопотать штраф. В случае пикника на личном приусадебном участке в режиме самоизоляции такая процедура не несет никакого вреда.
А вот спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян не ждать быстрого выхода из режима самоизоляции. По ее словам, просто взять и в одночасье разрешить людям выходить на улицу невозможно.
Напомним, Башкирия уже несколько недель находится в режиме самоизоляции. Количество зараженных коронавирусом с каждым днем растет. Сейчас общее число больных приблизилось к 500, от вируса скончались 14 человек. Местных жителей просят проявить сознательность, ограничив походы в общественные места. Ну а если прогулка до магазина или поездка на работу необходима - необходимо обязательно использовать медицинскую маску и перчатки.