В Башкирии рассказали, когда закончится эпидемия коронавируса

В Башкирии на очередном брифинге в региональном Минздраве спрогнозировали, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад. По мнению специалистов, это может произойти с приходом тепла. Однако все может пойти и по другому сценарию.

Мы надеемся, что с приходом тепла вирус умерит свою активность. Наверное, это будет связано с самоизоляцией, если люди все-таки не пойдут жарить шашлыки. Тогда будет выявлено меньше случаев заболевания. Марина Скотарева, заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии РБ

Власти Башкирии подчеркивают, что речь в данном случае идет о приготовлении шашлыков на природе. Сейчас за такое, казалось бы, обычное занятие в майские праздники можно схлопотать штраф. В случае пикника на личном приусадебном участке в режиме самоизоляции такая процедура не несет никакого вреда.

А вот спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян не ждать быстрого выхода из режима самоизоляции. По ее словам, просто взять и в одночасье разрешить людям выходить на улицу невозможно.

Ограничительные меры будут поэтапно сниматься, но не сразу и не быстро, для этого тоже нужно время, чтобы не допустить повторной вспышки коронавируса. Мы были вынуждены принять ограничительные меры, которые очень не нравятся людям. И мне не нравятся, и вам, наверное, не нравятся. Действительно, очень тяжело Валентина Матвиенко, Председатель Совета Федерации