Как коронавирус влияет на продолжительность жизни

Европейские учёные сообщили шокирующую новость. Коронавирус сокращает среднюю продолжительность жизни человека примерно на 10 лет.Жизнь мужчины сокращается на пару лет больше, чем жизнь женщины.

Учёные обнаружили, что коронавирус сокращает обычный срок жизни. Средняя продолжительность жизни человека при коронавирусе сокращается примерно на десять лет. Исследователи установили, что умершие мужчины потеряли примерно 13 лет жизни, а женщины – 11.

В заключении один из учёных написал о важном моменте. СМИ обычно делают акцент на хронических заболеваниях, которые усложняются коронавирусом. Однако все эти болезни не сокращают жизнь человека так, как сокращает её COVID-19.