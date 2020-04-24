В Башкирии проходят масштабные проверки соблюдения мер борьбы с коронавирусом

Штрафы до 300 тысяч рублей грозят бизнесу за нарушение правил первоочередных мер по противодействию распространения коронавируса. В Башкортостане проводятся масштабные проверки торговых точек, парикмахерских, ломбардов и магазинов. Сегодня они прошли и в Стерлитамаке.

Вывеска у магазина автозапчастей гласит «закрыто», но в обратном убедились проверяющие. Комиссия указала предпринимателю на нарушения: отсутствует сигнальная лента для дистанции, медицинские маски, перчатки и антисептики. Бизнесмен Радмир Хасанов говорит, что готов все устранить.

Конечно, конечно, мы готовы это все устранить. Просто как-то это, будем нормальные, самоизолируемся. Радмир Хасанов, предприниматель

В стерлитамакской парикмахерской «У Платоши» все в соответствии с требованиями. Что нужно, здесь имеется. Посетителей принимают только по записи – тем, кто зайдет с улицы, отказывают.

Комиссия проверяет различные торговые точки, в том числе ломбарды, продуктовые магазины. Контроль усилился после распоряжения руководителя Башкортостана Радия Хабирова от 20 апреля. С этого дня режим соблюдения самоизоляции ужесточился. Все протоколы направляются в суд, где принимается окончательное решение о привлечении к ответственности – будет это предупреждение или крупный штраф.

КоАПП предусмотрено для граждан от одной до 30 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 до 50 тысяч, на юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей. Обычно предупреждение выносится, если нарушено впервые. Пока практики нет, посмотрим, как это все сложится. Ильгиз Шайхутдинов, главный специалист-эксперт отдела контрольных мероприятий Государственного комитета по торговле и защите прав потребителей Республики Башкортостан