В Башкирии проходят масштабные проверки соблюдения мер борьбы с коронавирусом

Штрафы до 300 тысяч рублей грозят бизнесу за нарушение правил первоочередных мер по противодействию распространения коронавируса. В Башкортостане проводятся масштабные проверки торговых точек, парикмахерских, ломбардов и магазинов. Сегодня они прошли и в Стерлитамаке.
Вывеска у магазина автозапчастей гласит «закрыто», но в обратном убедились проверяющие. Комиссия указала предпринимателю на нарушения: отсутствует сигнальная лента для дистанции, медицинские маски, перчатки и антисептики. Бизнесмен Радмир Хасанов говорит, что готов все устранить.
В стерлитамакской парикмахерской «У Платоши» все в соответствии с требованиями. Что нужно, здесь имеется. Посетителей принимают только по записи – тем, кто зайдет с улицы, отказывают.
Комиссия проверяет различные торговые точки, в том числе ломбарды, продуктовые магазины. Контроль усилился после распоряжения руководителя Башкортостана Радия Хабирова от 20 апреля. С этого дня режим соблюдения самоизоляции ужесточился. Все протоколы направляются в суд, где принимается окончательное решение о привлечении к ответственности – будет это предупреждение или крупный штраф.
По данным Госкомторговли республики, большинство предпринимателей рекомендации соблюдают. Об этом говорит и статистика. С начала недели проверено около 400 торговых точек, а выписано только 16 протоколов.