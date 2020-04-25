Еще одна больница Башкирии частично закрылась на карантин

Еще одно медицинское учреждение Башкирии частично закрылось на карантин. К общему списку закрытых больниц добавилось хирургическое отделение Балтачевской ЦРБ. Об этом сообщил и.о. начальника отдела Управления Роспотребнадзора по Башкирии Венер Изикаев.

Отделение закрылось из-за подозрения у одной из пациенток новой коронавирусной инфекции. Как отметил Венер Изикаев, в таких случаях отделение или больницу необходимо закрыть на карантин. Это позволит предотвратить распространение инфекции.

На 25 апреля в Башкирии остаются на карантине Республиканский клинический онкологический диспансер Минздрава РБ, Больница скорой медпомощи в Уфе, Городская клиническая больница №21. Также в ГБУЗ РБ КБ №1 в Стерлитамаке с 24 апреля продлены карантинные мероприятия. В Белебеевской ЦРБ закрыт хирургический корпус, в Кармаскалинской ЦРБ с 23 апреля закрыты 3 отделения.