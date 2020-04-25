Международный диктант по башкирскому языку написали жители разных стран

Впервые диктант на башкирском языке транслировался по всему миру. Акция проходит вот уже в шестой раз. Из пандемии в этот раз организаторы выбрали онлайн-формат, для участия в котором зарегистрировались более 90 тысяч человек.

Ученье свет и в тёмное время суток. Фарида Самерханова родом из Уфы. Переехала в Торонто в конце 90-х годов. Свои корни помнит. Онлайн-диктант писали сегодня по всему миру. В Башкортостане и в России, школьники и взрослые. В акции участвовали жители Китая, Турции, Франции, Англии, Казахстана и Германии.

На БСТ впервые прямые трансляции прошли с 18 точек мира. Зрителей, которые писали диктант, подключали к эфиру через Skype. Экспериментом стала и проверка диалекта северо-западных башкир. Текст подбирала команда филологов.

Всего три текста. Помимо северо-западного диалекта, это литературный и начальный уровни. Для каждого рассказа – отдельный диктующий. В акции зарегистрировались в этом году более 90 тысяч участников. Организаторы намерены успеть проверить все работы за один месяц.