Международный диктант по башкирскому языку написали жители разных стран

Впервые диктант на башкирском языке транслировался по всему миру. Акция проходит вот уже в шестой раз. Из пандемии в этот раз организаторы выбрали онлайн-формат, для участия в котором зарегистрировались более 90 тысяч человек.
Ученье свет и в тёмное время суток. Фарида Самерханова родом из Уфы. Переехала в Торонто в конце 90-х годов. Свои корни помнит. Онлайн-диктант писали сегодня по всему миру. В Башкортостане и в России, школьники и взрослые. В акции участвовали жители Китая, Турции, Франции, Англии, Казахстана и Германии.
На БСТ впервые прямые трансляции прошли с 18 точек мира. Зрителей, которые писали диктант, подключали к эфиру через Skype. Экспериментом стала и проверка диалекта северо-западных башкир. Текст подбирала команда филологов.
Всего три текста. Помимо северо-западного диалекта, это литературный и начальный уровни. Для каждого рассказа – отдельный диктующий. В акции зарегистрировались в этом году более 90 тысяч участников. Организаторы намерены успеть проверить все работы за один месяц.
Результаты выложат на официальном сайте. Каждому участнику присваивается порядковый номер. Поэтому свою оценку будет знать только сам участник акции. По хэштэгу "башдиктант2020" уже более 1 000 публикаций. Люди по всему миру сегодня наряжались в национальные костюмы. Это словно стало международным днём башкирского языка, который прошёл с карандашами и ручками в руках.