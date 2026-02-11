В Казахстане сняли фильм по книге башкирского писателя Айгиза Баймухаметова

Съемки киноленты «Не оставляй, мама!» проходили в городе Текели, близ Алматы. Сюжет основан на повести о тяжелом детстве сирот в детдоме. В ролях – как школьники, так и известные актеры театра и кино.

В планах создателей – дубляж и показы в других странах, а также в нашем регионе. В широкий прокат картина уже вышла и стала первым за долгое время фильмом по произведению башкирского автора, снятым за пределами России.