В Казахстане сняли фильм по мотивам повести башкирского писателя

В Казахстане состоялась премьера фильма «Не оставляй, мама», снятого по мотивам повести башкирского писателя Айгиза Баймухаметова. Съемки проходили в небольшом городе Текели под Алма-Атой. Главную роль сыграл Мирас Кайролла.

Кроме того, в создании фильма приняли участие школьники, а также известные актеры театра и кино. Айгиза Баймухаметова поздравил советник президента Казахстана Малик Отарбаев. Ожидается, что картина выйдет в широкий прокат и вызовет большой интерес у зрителей.