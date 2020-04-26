В Уфе начали ремонтировать трассу Уфа-Аэропорт

В башкирской столице начали ремонт трассы Уфа-Аэропорт. Перекрыты левые полосы в обоих направлениях на участке от Бельского моста до развязки с М5. Ограничения по движению на участке дороги будут действовать до 7 мая.
В Уфе начался ремонт дороги Уфа-Аэропорт. Планируется увеличить пропускную способность дороги, а также проработать варианты её благоустройства. Мэрия города приносит извинения за временные неудобства.
Трасса Уфа-Аэропорт известна своим высоким транспортным потоком. Известно, что сутки на трассе проезжает более 250 000 автомобилей. Это приводит к тому, что дорожное полотно быстро истощается.