До каких районов Башкирии не дошёл коронавирус

Сегодня весь мир переживает пандемию коронавируса. На сегодняшний день в пяти башкирских районах не зафиксирован COVID-19. Список районов составлен на основе данных Ростпотребнадзора.

В Башкирии пока пять районов, в которых нет коронавируса. Это Азелиловский, Гафурийский, Кугарчинский, Стерлибашевский и Уфимский районы. Отмечается, что этот список составлен Роспотребнадором исходя из мест регистрации заражённых, не по месту пребывания.