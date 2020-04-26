Владимир Путин в ближайшие дни может выступить с новым обращением

В Кремле рассказали о ближайшем новом выступлении президента.До этого Владимир Владимирович обращался к народу 25 марта и 2 апреля. Об ожидаемом обращении президента сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Вот уже в конце этой недели заканчивается официальный период самоизоляции, о котором объявлял Владимир Путин в начале апреля. Что будет дальше, станет известно после нового очередного обращения президента, которое состоится в ближайшие дни. Напоминаем, что режим самоизоляции в России был продлён до 30 апреля.