Владимир Путин в ближайшие дни может выступить с новым обращением

В Кремле рассказали о ближайшем новом выступлении президента.До этого Владимир Владимирович обращался к народу 25 марта и 2 апреля. Об ожидаемом обращении президента сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Вот уже в конце этой недели заканчивается официальный период самоизоляции, о котором объявлял Владимир Путин в начале апреля. Что будет дальше, станет известно после нового очередного обращения президента, которое состоится в ближайшие дни. Напоминаем, что режим самоизоляции в России был продлён до 30 апреля.
Тем временем специалисты говорят, что пик эпидемии в России настанет примерно в середине мая. Многие эксперты уверены, в лучших условиях развития эпидемии, её спад будет только в начале июня. На данный момент в России 80 949 заражённых коронавирусом. Из них 747 летальных исходов, 6767 пациентов вылечились.