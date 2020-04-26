Башкирия окажет поддержку тракторному заводу в Кармаскалинском районе

Республика окажет поддержку тракторному заводу в Кармаскалинском районе. Неделю назад на встрече с предпринимателями была поддержана инициатива по созданию в селе Кабаково предприятия для обслуживания, ремонта и модернизации тракторов, а также изготовления сельхоз оборудования. 1 июля планируют начать выпуск агрегатов для нефтяной отрасли.

Сейчас на площадке будущего завода идёт монтаж техники. Однако из-за ограничений, введённых для ряда отраслей в условиях распространения коронавируса, возникли сложности с приобретением и поставкой производственного оборудования. Глава республики пообещал поддержать в решение возникающих вопросов.