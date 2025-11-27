В Башкирии завод светопрозрачных конструкций наращивает мощности

В Уфимском районе предприятие планирует запустить новые проекты, которые позволят ускорить темпы возведения жилья и сделать работу строителей безопасной. Компания, специализирующаяся на производстве светопрозрачных конструкций, наращивает мощности.

Ежемесячно на заводе «Эрстед» выпускают 15 тысяч квадратных метров изделий из алюминиевых профилей. Это окна, двери, балконы и витражи. Главный помощник в цеху – специальный аппарат «Орион» для обработки сложных профилей. Параметры ему задает оператор.

В производстве оконных конструкций здесь используют алюминиевый профиль из Беларуси. Сегодня предприятие готовится освоить производство элементного остекления. Это готовые фасадные блоки, которые собираются на заводе и монтируются на здание без громоздких лесов. Новая технология – это безопасность для рабочих: она сокращает объем работ на высоте и скорость возведения.