В Башкирии ищут способ модернизировать противочумные костюмы

После победы над коронавирусом в Башкортостане создадут резерв противочумных костюмов. Пока же 5000 защитных комбинезонов, которые ежедневно шьют республиканские фабрики, сразу уходят в больницы и госпитали региона. Мы узнали, в чем врачи борются за жизни своих пациентов с диагнозом COVID-19.
Раньше на этом столе кроили дизайнерские платья, теперь лекала для всей продукции одинаковые. На поток поставлено производство противочумных костюмов. Оборудование стоимостью миллионы рублей простаивает в сторонке – комбинезоны, защищающие от коронавируса, шьются только вручную.
Далее вырезанные элементы будущих противочумных костюмов переносят на другой стол, где делят по размерам – от 48-го до 56-го, в двух ростовках. Отсюда их забирают швеи и соединяют в единый комбинезон. В комплект также входят и специальные бахилы. Пошив идёт без остановки в две смены. Особое внимание уделяется проверке готовой продукции: швы, резинки, молнии – при малейшем дефекте костюм бракуется.
Противочумные костюмы, которые шьют десятки республиканских фабрик, прошли сертификацию в федеральном центре. Проверить качество можно по QR-коду. Достаточно просто навести на него камеру телефона, после чего пройти по ссылке и узнать производителя и уровень защиты изделия.
Вот так выглядит окончательный вариант противочумных костюмов, которые шьют на республиканских предприятиях. Этот комбинезон сделан из специального материала спанбонд с дополнительной пропиткой, что позволяет медикам отработать в красной зоне полную смену в безопасности. После этого костюм снимается, выворачивается и убирается в специальный карман, от него отрывается QR-код, и он утилизируется. Ежедневно лёгкая промышленность Башкортостана выпускает 5 тысяч таких комбинезонов.
Противочумными костюмами обеспечены полицейские, сотрудники аэропорта, железнодорожного и автовокзалов. Но всё же большую часть рабочего времени в них проводят врачи. И в первую очередь для их удобства разработчики ищут способы модернизировать защитные комбинезоны.
Пока же именно такие противочумные костюмы – единственная защита врачей от COVID-19. Со временем в них становится жарко, но это значит, что комбинезон выполняет свою главную функцию – не пропускает смертельную инфекцию внутрь.