В Башкирии ищут способ модернизировать противочумные костюмы

После победы над коронавирусом в Башкортостане создадут резерв противочумных костюмов. Пока же 5000 защитных комбинезонов, которые ежедневно шьют республиканские фабрики, сразу уходят в больницы и госпитали региона. Мы узнали, в чем врачи борются за жизни своих пациентов с диагнозом COVID-19.

Раньше на этом столе кроили дизайнерские платья, теперь лекала для всей продукции одинаковые. На поток поставлено производство противочумных костюмов. Оборудование стоимостью миллионы рублей простаивает в сторонке – комбинезоны, защищающие от коронавируса, шьются только вручную.

С этого участка начинается вся работа. Настил, намелка, разрезание. Вот мы готовим и после отдаем в пошивочный цех. Рима Фатгтдинова, закройщица

Далее вырезанные элементы будущих противочумных костюмов переносят на другой стол, где делят по размерам – от 48-го до 56-го, в двух ростовках. Отсюда их забирают швеи и соединяют в единый комбинезон. В комплект также входят и специальные бахилы. Пошив идёт без остановки в две смены. Особое внимание уделяется проверке готовой продукции: швы, резинки, молнии – при малейшем дефекте костюм бракуется.

После этой тщательной проверки мы всё проверяем и наизнанку. С изнанки видно все швы. После этого мы костюм выворачиваем и складываем. При складывании проверяем правильность пришивания липуна, чтобы они совпадали между собой вот так. Нина Абдулхалыгова, экономист швейной фабрики

Противочумные костюмы, которые шьют десятки республиканских фабрик, прошли сертификацию в федеральном центре. Проверить качество можно по QR-коду. Достаточно просто навести на него камеру телефона, после чего пройти по ссылке и узнать производителя и уровень защиты изделия.

Вот так выглядит окончательный вариант противочумных костюмов, которые шьют на республиканских предприятиях. Этот комбинезон сделан из специального материала спанбонд с дополнительной пропиткой, что позволяет медикам отработать в красной зоне полную смену в безопасности. После этого костюм снимается, выворачивается и убирается в специальный карман, от него отрывается QR-код, и он утилизируется. Ежедневно лёгкая промышленность Башкортостана выпускает 5 тысяч таких комбинезонов.

Противочумными костюмами обеспечены полицейские, сотрудники аэропорта, железнодорожного и автовокзалов. Но всё же большую часть рабочего времени в них проводят врачи. И в первую очередь для их удобства разработчики ищут способы модернизировать защитные комбинезоны.

Сейчас идёт работа, чтобы вставить сюда безопасные клапаны, чтобы хоть как-то тело дышало. Медики Москвы с чем столкнулись: они надевают памперсы и костюм на голое тело. Вот такой тяжелый режим работы у них. Хочется сделать безопасные клапаны на вход и на выход, чтобы они работали, не пропуская инфекцию. Тимур Хакимов, президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан