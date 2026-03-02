В Уфе правоохранители ищут хозяев служебным полицейским собакам

Служебным полицейским собакам ищут хозяев. Речь о животных, которые уже вышли на заслуженный отдых, но пенсионеры они только по документам: четвероногим по восемь лет, и они отлично себя чувствуют. Немецкая овчарка Макс и бельгийская овчарка Хан долгие годы служили в транспортной полиции, обеспечивали безопасность граждан, ловили преступников.

О своих подвигах за годы работы немецкая овчарка Макс сам не расскажет. А его двуногие коллеги тоже не спешат рассекретить детали службы, но предстоящий отдых полностью заслужен. Макс специализируется на поиске взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.

Людям Макс служил верой и правдой, но каждого сотрудника ждёт пенсия: у четвероногих специалистов она наступает после исполнения восьми лет. Сейчас этому отважному псу сотрудники полиции ищут таких же надёжных хозяев, как и он.

Расположить его к себе несложно. Всего пару кусочков лакомства, и вот уже мне, человеку, которого он видит впервые, Макс подаёт лапу. Мол, приятно познакомиться.

А это коллега Макса – бельгийская овчарка Хан, в ближайшие месяцы он тоже завершит свою службу. Он также всю свою жизнь проработал в полиции по транспорту, но специфика у него была другая: Хан ищет по следу. Собаки, как и люди: у каждого свои особенности характера, поэтому кинологи дают свои рекомендации.

Челси обучена искать наркотические вещества, но в кармане у кинолога не это, а всего лишь лакомства. На службе кинологического центра транспортной полиции собаки разных пород, каждая подходит под определённые задачи. А вот напарники, кинологи, – универсалы, работают со всеми. Игорь в профессии оказался по зову сердца, и в полиции готовы принять новых специалистов.