В Башкирии увеличилось число заболевших коронавирусом

В Башкирии зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, по состоянию на 27 апреля в республике 570 пациентов с положительным тестом на Covid-19. Это на 43 больше, чем было сутками ранее.

Также обновилась информация о выздоровевших и умерших. На сегодняшний день, 72 жителя Башкирии излечились от новой коронавирусной инфекции. От болезни скончалось 14 человек.

По словам главы региона Радия Хабирова, каждый день в республике проводится около 3,5 тысяч тестов. Он поручил министру здравоохранения РБ Максиму Забелину увеличить это число до 5 тысяч. Радий Хабиров уверен, чем больше выявляемость, тем быстрее отступит эпидемия.