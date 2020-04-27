В Башкирии акция «Бессмертный полк» пройдёт в необычном формате

На личной странице в социальной сети Радий Хабиров рассказал о проведении акции «Бессмертный полк». Из-за угрозы распространения коронавируса ежегодное чествование участников Великой Отечественной войны было принято отменить. Однако Глава Башкирии предложил необычный формат проведения мероприятия.

Многие жители России, в том числе и Башкирии, переживали, что важное событие ко Дню Победы будет отменено. Оргкомитет акции обратился с предложением собрать заявки и фотографии у желающих и поместить их на автобус, который проедет 9 мая. Около 70 тысяч фронтовиков будут размещены на ста автобусах «Башавтотранса», которые проедут торжественной колонной.

Также все фотографии будут показаны в эфире БСТ и на специально созданном сайте «Бессмертного полка» в Башкирии. Чтобы принять участие в акции, нужно отправить заявку на портале polk02.ru. Радий Хабиров призвал не забывать героев войны даже в такое непростое время.