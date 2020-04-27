Роскачество: имбирь и чеснок не спасут от коронавируса

Различная противокоронавирусная продукция на самом деле бесполезна. К ним относятся и имбирь с чесноком. Об этом рассказали в Роскачестве.

Травяные сборы, эфирные масла и другая продукция, которая якобы помогает бороться с коронавирусом, на самом деле не обеспечивает никакую защиту. К каждой категории лечебных продукций есть свои требования. Они устанавливаются нормативными документами.

Лечебными свойствами обладают только лекарственные средства. На их маркировке должна быть указана фармакопейная статья, которая содержит показатели контроля качества, инструкция по применению, дозировка и тд. Кроме этого, на любых лечащих препаратах должна быть указана информация о составе, противопоказания, срок годности и т.д.