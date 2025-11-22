Жительница Уфы спасла подругу от мошенников

На телефон горожанки позвонил мужчина, который представился работником финансовых услуг. Он сообщил, что женщине необходимо обратиться в отделение для подтверждения операций по оплате налогов и недопущению начисления штрафов. Для записи на приём мужчина потребовал продиктовать код, который пришёл женщине в СМС. Уфимка назвала цифры – тут же ей пришло сообщение о входе в аккаунт на «Госуслугах». После женщине позвонили якобы и «Центробанка». Уфимку начали пугать тем, что её данные в опасности, мошенники уже оформляют кредит на её имя. Женщину попросили перевести все сбережения на «безопасный счёт».