Сингапурские учёные: коронавирус в России продержится до июля

Исследователи из Сингапура рассказали о том, что коронавирусная ситуация в России полностью завершится в середине июля. К концу мая ситуация завершится на 97 %, а к 20 июлю уже на все 100 %. Результаты исследования были опубликованы лабораторией инноваций SUTD.

Коронавирусная ситуация в России окончательно завершится только в середине июля. К такому выводу пришли сингапурские учёные. К 20 мая, как считают специалисты, эпидемия исчезнет на 97 %. К 28 числу ситуация стабилизируется уже на 99 %. И, наконец, стопроцентное окончание эпидемиологической ситуации придётся на 20 июля.