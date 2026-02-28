Учёные УГНТУ создали первую в России технологию производства игольчатого кокса

Разработка нефтяного университета позволила начать в стране производство материала, ввозимого раньше лишь из-за рубежа. Долгие годы учёные УГНТУ работали над созданием технологии получения игольчатого кокса. Его изготавливают из тяжёлых остатков нефти. В 90-е годы, когда в стране практически прекратили изучение этого материала, сотрудники уфимского университета продолжали исследования.

Так, учёные создали первую в России технологию промышленного производства игольчатого кокса. В 2015 году была получена пробная партия, а спустя десятилетие запущено полноценное производство. Почему страна так нуждается в этом материале и к каким ещё прорывным открытиям причастны учёные УГНТУ?

Игольчатый кокс – продукт стратегической важности, без него невозможно выплавлять высококачественную сталь. Из материала делают электроды, которые используют в печах. И вот столь необходимый компонент ещё до недавнего времени практически 100% ввозился из-за рубежа.

Теперь одна из крупнейших нефтегазовых компаний страны выпускает важный для страны материал на основе технологии, разработанной УГНТУ. И не в первый раз университет делает прорывные для отрасли открытия.

Сейчас машины ездят на топливе стандарта «Евро-5»: оно безопаснее для окружающей среды, а достигнуто это путём удаления из него самого токсичного компонента – бензола. Исследование было опубликовано, но тогда, в 70-е, разработка башкирских учёных интереса в стране не вызвала.