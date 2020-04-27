Житель Башкирии зарубил топором сожительницу перед своей смертью

В Сибае произошло жуткое событие. 52-летний мужчина подозревается в убийстве возлюбленной. Их тела найдены в доме и подсобном помещении.
Следствие выяснило, что между 52-летним мужчиной и его 56-летней сожительницей завязался конфликт, во время которого он схватил топор и несколько раз ударил по голове женщину. После убийца позвонил дочери возлюбленной, а сам скрылся в подсобке. Именно там сотрудники полиции нашли его мёртвым.
Сейчас следственный комитет Башкирии устанавливает все подробности произошедшего. Проводятся экспертные исследования, чтобы доказать причастность скончавшегося к смерти женщины. По материалам расследования было возбуждено уголовное дело.
Фото: Интернет.