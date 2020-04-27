Житель Башкирии зарубил топором сожительницу перед своей смертью

Следствие выяснило, что между 52-летним мужчиной и его 56-летней сожительницей завязался конфликт, во время которого он схватил топор и несколько раз ударил по голове женщину. После убийца позвонил дочери возлюбленной, а сам скрылся в подсобке. Именно там сотрудники полиции нашли его мёртвым.