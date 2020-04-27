Поддержка бизнеса и скандал в Стерлитамаке: итоги оперативки в правительстве Башкирии

Наглядный пример того, как люди вопреки всем запретам плюют на закон – ситуация в Стерлитамаке. Там активисты накрыли ночной клуб, в котором всю ночь не прекращались танцы и пьяные посиделки – вечеринку не хотели прекращать даже после визита полицейских. Этот случай на оперативном совещании обсудил сегодня и Радий Хабиров, призвав всех: и чиновников, и простых граждан – серьезнее отнестись угрозе коронавирусной инфекции.

Ни законы, ни указы для них не писаны. Пока власти вовсю призывают людей сидеть дома, эти молодые люди танцуют в развлекательных заведениях. Ночной клуб, иначе не скажешь, работал в Стерлитамаке под видом ресторана-бара. Этой уловкой, очевидно, и пользовались владельцы. А вот посетители были не против.

Судя по рекламе в соцсетях, это далеко не первая вечеринка, которая была организована в стенах развлекательного заведения. Активистов возмутило и то, что полицейские, прибывшие на вызов, были не сильно удивлены. Радий Хабиров призвал чиновников и простых граждан серьезнее отнестись к сложившейся ситуации.

Это безалаберность. Владимир Иванович, если вы взорвете у вас статистику – это будет ваша личная вина. Это второй город по величине у нас. Я прошу правоохранительные органы проверить это. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Понятно, что бизнес в условиях пандемии терпит определенные убытки, но компенсировать их таким образом – дело весьма сомнительное. В рамках поддержки предпринимательства по наиболее пострадавшим отраслям правительство предусмотрело льготы по налогу. Дополнительно субъекты малого и среднего бизнеса до конца года освобождаются от оплаты за аренду госимущества и земельных участков.

Поддержать нужно и выпускников школ, которые готовятся к экзаменам. Свыше 100 учеников уже получили компьютеры и ноутбуки для занятий. Радий Хабиров предложил для нуждающихся дополнительно купить планшеты. В Министерстве образования также сообщили о льготных тарифах, которые уже начали предоставлять операторы сотовой связи всем участникам образовательного процесса.