В Уфе начали строительство нового подземного перехода у Монумента Дружбы

Перед началом строительства там поработали студенты исторического факультета БГПУ, так как эта территория некогда была частью Уфимского Кремля. Они провели археологические изыскания и даже обнаружили различные предметы, представляющие интерес для ученых. Лишь после этого рабочие приступили к строительству.