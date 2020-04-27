В Уфе начали строительство нового подземного перехода у Монумента Дружбы

В Уфе появится новый подземный пешеходный переход. Он соединит Монумент Дружбы с набережной. Сейчас идут земляные работы, устройство тоннельной части. Длина перехода составит 110 метров, ширина – 5 метров.
Перед началом строительства там поработали студенты исторического факультета БГПУ, так как эта территория некогда была частью Уфимского Кремля. Они провели археологические изыскания и даже обнаружили различные предметы, представляющие интерес для ученых. Лишь после этого рабочие приступили к строительству.
Из-за строительства подземного перехода пришлось перекрыть 4 полосы движения по улице Сочинской. Ограничение будет действовать до конца лета. Проект предусматривает и создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Подземный пешеходный переход строится в рамках реконструкции набережной реки Белой.