В Башкирии прошел межрайонный «Фестиваль Дружбы»

В селе Аминево прошел межрайонный «Фестиваль Дружбы», организованный в рамках республиканского конкурса «Трезвое село». Участниками праздника стали команды из Кармаскалинского и Кушнаренковского районов, а также гости из Дурасовского, Еремеевского и Чишминского сельсоветов.