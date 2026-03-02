В Башкирии прошел межрайонный «Фестиваль Дружбы»

В селе Аминево прошел межрайонный «Фестиваль Дружбы», организованный в рамках республиканского конкурса «Трезвое село». Участниками праздника стали команды из Кармаскалинского и Кушнаренковского районов, а также гости из Дурасовского, Еремеевского и Чишминского сельсоветов.
Для собравшихся организовали спортивные игры, и состязания сменялись выступлениями талантливых артистов местных домов культуры. Чтобы согреться после активного отдыха на свежем воздухе, гостей угощали наваристой кашей, блинами, пирогами и ароматным чаем со сладостями.