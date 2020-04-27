В Уфе подвели итоги Международного диктанта по башкирскому языку

На БСТ впервые прямые трансляции с 18 точек мира. Зрителей, которые писали диктант, подключали к эфиру через скайп. Онлайн-диктант писали в Китае, Турции, Франции, Англии, Казахстане и Германии. Экспериментом стала и проверка диалекта северо-западных башкир. Текст подбирала команда филологов. Диктант на диалекте неоднократно просили организовать как жители северо-западных районов республики, так и за ее пределами, например, башкиры из Бардымского района Пермского края и Актанышского района Татарстана.