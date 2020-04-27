В Уфе подвели итоги Международного диктанта по башкирскому языку

Общий охват участников Международного диктанта по башкирскому языку составил более 305 тысяч человек. Впервые диктант на башкирском языке транслировался по всему миру. Традиционно акция проходит ежегодно вот уже 6-й раз подряд, однако из-за пандемии в этот раз организаторы выбрали онлайн-формат.
3 текста, но у всех одна тематика – так или иначе они связаны с легендарной Башкавдивизией. Помимо северо-западного диалекта, литературный и начальный уровень. Самому старшему участнику международного диктанта 96 лет. Ветеран Великой Отечественной войны Минигулов Аухади из Ишимбайского района.
На БСТ впервые прямые трансляции с 18 точек мира. Зрителей, которые писали диктант, подключали к эфиру через скайп. Онлайн-диктант писали в Китае, Турции, Франции, Англии, Казахстане и Германии. Экспериментом стала и проверка диалекта северо-западных башкир. Текст подбирала команда филологов. Диктант на диалекте неоднократно просили организовать как жители северо-западных районов республики, так и за ее пределами, например, башкиры из Бардымского района Пермского края и Актанышского района Татарстана.
Общий охват участников Международного диктанта по башкирскому языку составил более 305 тысяч человек, в том числе из регионов Российской Федерации около 40 тысяч участников.
Люди по всему миру наряжались в национальные костюмы. Это словно стало международным днём башкирского языка, который прошёл с карандашами и ручками в руках. Самой юной участнице всего 5 лет. А это значит, будущее у языка есть.