В Уфе подвели итоги работы военно-исторического общества за 2025 год

В этом году в республике укрепят память об участниках СВО и тех, кто приближает победу в тылу. Республиканское отделение Российского военно-исторического общества в Башкортостане подвело итоги работы за ушедший год. На пресс-конференции говорили о ключевых достижениях организации и планах на будущее.