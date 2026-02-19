В Уфе подвели итоги работы военно-исторического общества за 2025 год

В этом году в республике укрепят память об участниках СВО и тех, кто приближает победу в тылу. Республиканское отделение Российского военно-исторического общества в Башкортостане подвело итоги работы за ушедший год. На пресс-конференции говорили о ключевых достижениях организации и планах на будущее.
Региональное отделение было основано в 2013 году. Под его эгидой проводятся крупные научные мероприятия, фестивали исторической реконструкции и проходит мемориальная политика. В прошлом году, например, при участии военно-исторического общества опубликовано четыре сборника документов и книга «Башкортостан. Герои СВО».