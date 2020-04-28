Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом

За последние сутки в России было выявлено 6198 новых случаев заражения COVID-19. Общее количество заболевших в стране составило 87 147 человек. По количеству зараженных коронавирусом Россия обогнала Китай.

За последние сутки в России подтверждено 6198 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 43,4% не имели клинических проявлений болезни. пресс-служба оперштаба Москвы

За время время в Китае было зарегистрировано 83 912 случаев заражения COVID-19. Однако уровень смертности в Китае намного выше, чем в России.

От COVID-19 в Китае скончались 4 637 человек. Жертвами коронавируса в России стали 794 человека. Об этом сообщает издание RNS.

Москва, где выявлен 2871 новый заболевший, остается лидером по числу инфицированных. Далее следуют Московская область (638), Нижегородская область (207), Республика Дагестан (167) и Петербург (161). За сутки в России зафиксировано 50 летальных исходов. Выздоровели 579 пациентов с коронавирусом.