В Уфе за состоянием 19-летний парня с опухолью мозга следят дистанционно

Сегодня, 28 апреля, на ежедневном онлайн-брифинге по борьбе с коронавирусом обсудили текущую ситуацию в регионе. Представители Минздрава Башкирии прокомментировали болезнь 19-летнего Ранэля Шамсутдинова с опухолью мозга. Молодого человека не смогли принять в РКБ им. Куватова из-за карантина.

Родители парня забили тревогу, когда состояние Ранэля стало хуже. В социальных сетях семья и волонтеры призвали министерство здравоохранения помочь в непростой ситуации. На плановый осмотр Ранэль попасть не смог, его перевели в больницу Салавата, где за его состоянием нейрохирурги следят дистанционно.

Этот молодой человек находит под дистанционным мониторингом. Сегодня принято решение вызвать санавицацию на себя в Салават. Будем думать, что делать дальше. Ирина Кононова, замминистра здравоохранения Башкирии

Из-за ухудшения самочувствия молодого человека перевезти его в Уфу не представляется возможным. Было принято решение отправить врачей-нейрохирургов в больницу Салавата. Уже после осмотра и анализа состояния пациента будет принято дальнейшее решение.