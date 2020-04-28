Россия поднялась на восьмое место в коронавирусном рейтинге

На сегодняшний день в России зарегистрировано 93 558 заражённых коронавирусом. С десятого места в списке стран мира Россия поднялась на восьмое. Количество выздоровевших 8,4 тысячи, умерших – 867.
За последние сутки в России выявили 6411 случаев COVID-19. Больше всего случаев обнаружено в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Россия обогнала даже Иран, в котором 91 572.
Самые сложные эпидемиологические ситуации сложились в США, некоторых странах Европы, в Турции и Иране. В Штатах количество заражённых достигло 950 000 человек. Последние данные по ситуации в России публикуются на сайте стопкоронавирус.рф.