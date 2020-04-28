В Башкирии предприятия проверили на соблюдение санитарных норм в условиях пандемии

В Башкирии на некоторых предприятиях были выявлены нарушения правил гигиены. Сегодня вице-пермьер Ирек Сагитов осмотрел несколько производственных объединений республики. Так, проверяющие побывали в комбинате по пошиву рабочей одежды в селе Алкино. 

На входе у всей делегации замерили температуру. Однако выяснилось, что отсутствовал журнал, куда отмечались данные. По словам работников, учет велся только по тем, у кого термометр показывал повышенные значения. Кроме того, вице-премьера возмутило состояние зоны питания, где в перерывах от работы обедали швеи. Не в каждом помещении были обнаружены антисептики. Все нарушения были занесены в протокол.

В случае выявления нарушения, согласно статье Административного кодекса 20.6 прим 1, нарушитель привлекается к административной ответственности, составляется протокол и направляется в суд.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Лучше обстоят дела на спичечной фабрике. Проверка там проходит уже не в первый раз. Большинство нарушений были устранены. Впрочем, не обошлось без замечаний. Ирек Сагитов обратил внимание на пыль в рабочих цехах, а также на кухне, где питается персонал. По словам вице-премьера, в период угрозы распространения коронавируса нужно уделять особое внимание гигиене и чистоте помещений.

Изначально были незначительные нарушения, сами можем понять, если бесконтактных термометров нигде не было, было сложно их купить. Сейчас практически на всех предприятиях они есть. По дезсредствам есть предприятия, которые в республике их производят. По маскам у нас тоже легковики нашили их на складах. Связываем предприятия, чтобы они себя обеспечивали.

Александр Шельдяев, министр промышленности и энергетики Республики Башкортостан