В Башкирии предприятия проверили на соблюдение санитарных норм в условиях пандемии

В Башкирии на некоторых предприятиях были выявлены нарушения правил гигиены. Сегодня вице-пермьер Ирек Сагитов осмотрел несколько производственных объединений республики. Так, проверяющие побывали в комбинате по пошиву рабочей одежды в селе Алкино.

На входе у всей делегации замерили температуру. Однако выяснилось, что отсутствовал журнал, куда отмечались данные. По словам работников, учет велся только по тем, у кого термометр показывал повышенные значения. Кроме того, вице-премьера возмутило состояние зоны питания, где в перерывах от работы обедали швеи. Не в каждом помещении были обнаружены антисептики. Все нарушения были занесены в протокол.

В случае выявления нарушения, согласно статье Административного кодекса 20.6 прим 1, нарушитель привлекается к административной ответственности, составляется протокол и направляется в суд. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Лучше обстоят дела на спичечной фабрике. Проверка там проходит уже не в первый раз. Большинство нарушений были устранены. Впрочем, не обошлось без замечаний. Ирек Сагитов обратил внимание на пыль в рабочих цехах, а также на кухне, где питается персонал. По словам вице-премьера, в период угрозы распространения коронавируса нужно уделять особое внимание гигиене и чистоте помещений.