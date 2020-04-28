В Уфимском лимонарии созрели кофейные деревья

В Уфимском лимонарии приступили к сбору кофейных плодов. С деревьев сняли уже порядка 10 кг урожая. Чтобы прихотливое экзотичное растение начало плодоносить, нужно время и много сил. Как выращивают кофе в башкирской столице?

Плоды кофейного дерева бодрят не меньше самого напитка, а внешне похожи на вишню. И, кстати, сладкие на вкус. В Уфимском лимонарии плоды уже созрели, значит, наступило время собирать урожай.

После сбора плоды отправятся на обработку. Сотрудники лимонария извлекут семена и высадят их в подготовленную почву. В теплицах растет несколько групп разновозрастных саженцев. Растение довольно прихотливое. Ему нужна влага и солнце, но сильную жару не переносит. Кроме того, нужно следить и за кислотностью почвы.

Первое кофейное дерево в лимонарии появилось в 1998 году. Саженец привезли из Израиля. Сейчас в теплицах уже пять больших деревьев, дающих урожай два-три раза в год.

Здесь растет аравийский вид кофе. Больше всего плодов деревья приносят весной. Работники лимонария говорят, что кофе можно выращивать и в домашних условиях. Важно помнить, что температура ниже +10 градусов может убить растение. В республике, кстати, немало людей, которые приобретают здесь саженцы и растят небольшие плантации на балконах. Кто-то забирает домой и просто в качестве декоративного растения. В самом лимонарии планируют увеличить количество деревьев.