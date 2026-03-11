Пение в медицинском кабинете вместо вздохов и жалоб. В Уфимском районе продолжается развитие первичного звена здравоохранения. Жители отдаленных деревень теперь могут пройти полное обследование, не выезжая в город. В деревне Бурцево специалисты мобильного ФАПа провели приём порядка 4500 жителей. Как песня помогает оценить состояние здоровья и почему сельские жители полюбили передвижные медпункты?
Несмотря на возраст, сердце работает как часы, а значит, это хороший повод спеть. В мобильный фельдшерско-акушерский пункт деревни Бурцево бывший педагог приходит ежемесячно, словно к старому другу. Утро Лилии Мухутдиновой началось с процедур: кардиограмма, забор крови и наконец главное «лекарство» – вердикт врача о том, что со здоровьем всё в полном порядке.
В мобильном комплексе есть всё необходимое для первичной диагностики. Электрокардиограф, оборудование для забора анализов, смотровой кабинет. А по отдельному графику сюда приезжают узкие специалисты, включая акушера-гинеколога.
Линура Сайранова – фельдшер этого ФАПа. Она знает поимённо почти всех жителей деревни. Говорит: основная нагрузка – люди старшего возраста, но и молодёжь стала активнее интересоваться своим здоровьем.
Юлай Аюпов привык следить за состоянием техники – 40 лет за рулем в суровом Норильске не прошли даром. Теперь на заслуженном отдыхе в деревне Бурцево пенсионер с тем же вниманием относится к собственному организму: в мобильный ФАП мужчина приходит регулярно, как на техосмотр.
Работа фельдшерско-акушерских пунктов в Башкортостане ведётся в рамках программы «Развитие здравоохранения». В Уфимском районе это не только мобильные комплексы, но и установка новых модульных конструкций в тех селах, где своего медпункта никогда не было. Доступность медицины здесь измеряется не километрами, а минутами ходьбы от родного дома.