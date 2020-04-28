Кадмий, мышьяк и акриламид: что ещё обнаружило Роскачество в чипсах

Роскачество провело проверку картофельных и свёкольных чипсов. Из картофельных эксперты проверили чипсы со вкусом сыра («Хрустящий картофель», Lay’s, «Каждый день», «Русская картошка», «Московский картофель», Pomsticks, Pringles, Kracks), картофельные чипсы Naturals с пармезаном (Lorenz), картофельные со вкусом сметаны и сыра (MegaChips), кукурузные чипсы и начос со вкусом сыра (Delicados, Santa Maria, Carambas, Happy Nachos). Из свёкольных проверили (Kiwa) и свекольные с ламинарией и базиликом («Здороведа»). Восемь товаров из списка – российского производства, три –польского, по одному – малазийского, бельгийского, белорусского и эквадорского.