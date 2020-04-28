Кадмий, мышьяк и акриламид: что ещё обнаружило Роскачество в чипсах

Эксперты из Роскачества обнаружили в чипсах посторонние элементы. Кадмий, мышьяк, акриламид, остаточные следы пестицида хлорпрофама, имидаклоприда, пропамокарба. Подробную информацию ведомство опубликовало на своём сайте.
Роскачество провело проверку картофельных и свёкольных чипсов. Из картофельных эксперты проверили чипсы со вкусом сыра («Хрустящий картофель», Lay’s, «Каждый день», «Русская картошка», «Московский картофель», Pomsticks, Pringles, Kracks), картофельные чипсы Naturals с пармезаном (Lorenz), картофельные со вкусом сметаны и сыра (MegaChips), кукурузные чипсы и начос со вкусом сыра (Delicados, Santa Maria, Carambas, Happy Nachos). Из свёкольных проверили (Kiwa) и свекольные с ламинарией и базиликом («Здороведа»). Восемь товаров из списка – российского производства, три –польского, по одному – малазийского, бельгийского, белорусского и эквадорского.
Кадмий специалисты нашли в четырёх товарах: Pomsticks, Lorenz, «Московский картофель», Kracks. В Pomsticks кадмий содержится в десять раз больше допустимого уровня. Выяснилось, что у картофельных, зерновых и овощных чипсах калорийность примерно одна и та же. То же самое касается и содержания жиров.
Что касается свёкольных чипсов, то тут обнаружили сразу и кадмий, и мышьяк. Их нашли в «Здороведе» . Тут картина немного печальнее: содержание кадмия превышено в шесть раз, а мышьяка в 17,4 раз.
Чипсы проверили и на содержание некоторых других веществ. Много акриламида было обнаружено в чипсах марки «Московский картофель». Остатки пестицида хлорпрофама были найдены в девяти марках. Имидаклоприда – в двух марках, пропамокарба – также в двух, и остатки пиримифосметила нашли также в двух марках чипсов.
Не были обнаружены красители, ГМО, консерванты, бактерии кишечной палочки, дрожжи, плесень, золотистый стафилококк.