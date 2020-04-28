В Башкирии исполнили песню «День Победы» на башкирском языке

В честь великого праздника Дня Победы народный хор и артисты башкирской эстрады исполнили легендарную песню. «День Победы», известная всеми военная песня, была исполнена на башкирском языке. Клип был снят в рамках песенного марафона «Наш День Победы».

Все регионы Приволжского федерального округа присоединились к масштабному проекту. Разные народы исполнят легендарную песню на родном языке. Башкирия, конечно, же не осталась в стороне.

Радий Хабиров поделился на личной странице в социальной сети клипом на песню «День Победы» на башкирском языке. Участие в записи приняли народный хор, деятели культуры и артисты Башкирии. Исполнители признались, что исполнять великую песню на родном языке большая честь и гордость.