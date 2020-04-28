Названы сроки отмены самоизоляции в России

В России складывается непростая эпидемиологическая обстановка. Названа ориентировочная дата отмены режима самоизоляции в стране. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По предварительным данным, ослабление режима самоизоляции ожидается после 12 мая. Со слов главы ведомства, снимать ограничения сейчас - преждевременно.

Мы общаемся с учеными, и они говорят ровно то же.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Возможно, постепенное ослабление ограничений ожидается в мае. Глава Роспотребнадзора напомнила о важности соблюдения режима самоизоляции. Россиян просят остаться на майские праздники дома.

Фото: Интернет.