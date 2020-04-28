Как жителям Башкирии обезопасить себя от клещей и что делать при укусе

Число пострадавших от укуса клещей в этом году меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в Центре гигиены и эпидемиологии республики. Как действовать в случае укуса и какие районы традиционно считаются лидерами по числу инфицированных клещей?
Диана обнимает любимого питомца, которого еще недавно могла потерять. Большой здоровый пёс еле устоял в схватке с маленьким паукообразным. Клещ укусил Айко во время прогулки. Вот только заметили это не сразу.
Теперь после каждой прогулки тщательный осмотр – и питомца, и себя. Если вас укусил клещ, советуют специалисты, лучше будет обратиться в ближайший травмпункт, где насекомое извлекут медики. И уже затем нужно будет доставить его в лабораторию, как это сделала Рушана Гильманова. С дачи она привезла на себе клеща.
Но количество исследований клещей в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии стало меньше, чем в прошлом году. Это связано, во-первых, с режимом полной самоизоляции – парки закрыты, от выездов на природу люди отказываются – а во-вторых, апрель в этом году холодный. А это клещам не нравится.
Из районов, которые обычно являются очагами клещевого энцефалита, материал еще не поступал. Это муниципалитеты, где преобладает горно-лесистая местность. Больше всего инфицированных клещей обычно фиксируют в Белорецком районе. Но сезон только начался, и специалисты советуют надевать закрытую одежду, пользоваться спреями и осматривать себя дома, даже если на природу вы не выезжали. В последние несколько лет клещи всё чаще попадаются в городах.