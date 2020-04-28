Как жителям Башкирии обезопасить себя от клещей и что делать при укусе

Число пострадавших от укуса клещей в этом году меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в Центре гигиены и эпидемиологии республики. Как действовать в случае укуса и какие районы традиционно считаются лидерами по числу инфицированных клещей?

Диана обнимает любимого питомца, которого еще недавно могла потерять. Большой здоровый пёс еле устоял в схватке с маленьким паукообразным. Клещ укусил Айко во время прогулки. Вот только заметили это не сразу.

И через два дня мы только это обнаружили, так как у собаки появилась слабость, и он толком не хотел с нами играть и гулять. Но до этого мы успели ему дать таблетку, и она помогла нам, потому что когда мы отвезли собаку в ветеринарную клинику, нам сказали, что эта таблетка спасла. Диана Ахмадиева

Теперь после каждой прогулки тщательный осмотр – и питомца, и себя. Если вас укусил клещ, советуют специалисты, лучше будет обратиться в ближайший травмпункт, где насекомое извлекут медики. И уже затем нужно будет доставить его в лабораторию, как это сделала Рушана Гильманова. С дачи она привезла на себе клеща.

Обнаружила на даче вчера вечером, немного испугалась. Потом позвонила по номеру телефона, мне сказали, надо его сюда привезти. Сами сняли, упаковали, привезли сюда сегодня. Мне дали регистрационный номер, и в интернете я смогу посмотреть результаты свои. Рушана Гильмуханова

Но количество исследований клещей в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии стало меньше, чем в прошлом году. Это связано, во-первых, с режимом полной самоизоляции – парки закрыты, от выездов на природу люди отказываются – а во-вторых, апрель в этом году холодный. А это клещам не нравится.

На сегодняшний день мы исследовали более 300 клещей на клещевой энцефалит. Один клещ оказался зараженным, то есть средняя зараженность 0,3 процента. Это был ребенок, ему ввели иммуноглобулин, и он в безопасности. Более 200 клещей мы исследовали на боррелиоз. Зараженность примерно пять процентов. Шамиль Ибрагимов, заведующий лабораторией вирусологических исследований Центра гигиены и эпидемиологии Республики Башкортостан