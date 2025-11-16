Жителям Башкирии рассказали, как предотвратить диабет

В России прошла неделя борьбы с диабетом. В Башкортостане в этом году по сравнению с прошлым заболеваемость выросла на 34%. Причем значительно «помолодел» диабет второго типа. Почему болезнь называют глобальной эпидемией современности и как можно ее предотвратить?

С глюкометром и тест-полосками Арсений Макаренко в свои 11 лет управляется самостоятельно. И даже прокалывание пальца для мальчика уже не более чем каждодневная рутина. В среднем за сутки уровень сахара в крови он проверяет восемь раз. Что с сыном что-то не так, родители поняли, когда ему было чуть больше двух лет. Малыш плохо спал и постоянно хотел пить. Тогда они незамедлительно обратились в поликлинику, где ребенку провели все необходимые анализы. Диагноз «сахарный диабет первого типа» для семьи стал громом среди ясного неба.

Главное – регулярно отслеживать уровень сахара. Сегодня для этой цели существует специальное приложение, но воспользоваться им можно только при наличии интернета. Жительница республики Ольга обратилась на Прямую линию с Радием Хабировым и попросила его обеспечить стабильную работу приложения без сети. Глава региона просьбу поддержал.

Сахарный диабет не приговор, а образ жизни. Со своими нюансами и особенностями. Узнать о них подробнее можно в «Школе диабета». Такие учебные центры уже третий год существуют на базе республиканских поликлиник.

Сегодня в республике проживают более 152 тысяч человек с нарушением углеводного обмена. Свыше полутора тысяч – дети. Для них в школах, детских садах и лагерях предусмотрено индивидуальное питание.

Питание играет важнейшую роль в вопросах не только лечения эндокринного заболевания, но и профилактики. На развитие диабета второго типа огромное влияние оказывает переизбыток простых углеводов в рационе. Так возникает инсулинорезистентность, или, говоря иначе, преддиабет. Но что делать тем, кто просто не может представить свою жизнь без десерта? Ведь, по словам экспертов, чрезмерная любовь к сладкому сравнима с табачной и даже наркотической зависимостью. Формируется она в среднем полгода. А значит, и отказ от сахара вряд ли будет простым.

Также следует помнить, что не все продукты, которые считаются полезными или диетическими, являются ими на самом деле. Так, литровая пачка мультифруктового сока содержит в среднем 12 кубиков сахара. Не больше пользы и в диетической коле. К тому же, как говорят эндокринологи, у диеты нет ни праздников, ни выходных. А значит, следить за рационом важно постоянно.

Лишний вес и недостаточная физическая активность – основные причины того, что сахарный диабет второго типа стремительно «молодеет». Если раньше заболевание диагностировалось у людей среднего и пожилого возраста, то теперь все чаще встречается и среди молодежи. Причем многие о недуге узнают уже на этапе серьезных осложнений. Высокий уровень глюкозы нарушает работу сосудов, нервной системы, почек и глаз.