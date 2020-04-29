В Башкирии дистанционное обучение сохранится после пандемии

Накануне, 28 апреля, в Уфе прошёл международный онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии». Спикеры конференции обсуждали социальные и экономические вопросы, которые встану перед людьми после завершения пандемии. Так, Радий Хабиров рассказал о будущем дистанционного обучения в Башкирии.

По словам Главы республики, дети обязательно вернутся в школы после самоизоляции. Однако и дистанционное онлайн-обучение планируется сохранить, но такой формат останется только в сфере дополнительного образования. Власти Башкирии намерены развивать это перспективное направление.

Радий Хабиров отметил, что в республике много отдаленных населенных пунктов, где для развития детей мало возможностей. В некоторых деревнях нет школ, училищ, домов культуры, секций и творческих кружков. Сейчас идёт планомерное подключение к высокоскоростному интернету отдаленных точек Башкирии.

На мой взгляд, такой формат будет очень эффективен и даст хорошие возможности для всестороннего развития наших детей. Дистанционный формат будет востребован в сфере дополнительного образования региона. Радий Хабиров, Глава Башкирии