В Баймаке появится граффити с портретом генерала Шаймуратова

В Баймаке на фасаде дома рисуют портрет генерала Минигали Шаймуратова. Его планируют завершить к 9 мая. Эта идея возникла у работников ЖКХ.

Они выбрали два здания, на которых появятся образы воинов, проявивших доблесть на фронтах Великой Отечественной войны. Портрет командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии рисует местный художник Фанис Курмашев.

Многие мероприятия нами реализуются, один из этих мероприятий - это нанесение фотопортрета героев советского союза, героев РФ на фасадах многоэтажных, многоквартирных домов. Радмир Исянбаев, глава администрации г. Баймака