Больше половины жителей России положительно относятся к прививке от COVID-19

Большая часть опрошенных жителей готовы сделать прививку от коронавируса, если она будет бесплатной. Почти треть опрошенных отказались от вакцины вообще. И маленький процент опрошенных респондентов пока не определилась с выбором.

Почти 63 % жителей согласны сделать себе прививку от COVID-19, если её изобретут, 24 % отказались даже от бесплатной прививки, и ещё 13 % пока не уверены в своих желаниях. Часть опрошенных, которые отказались от вакцины вообще, не видят в ней необходимости. Другая часть считает, что вакцина может быть опасной, потому что не изучена. И другая доля респондентов не верят в такую прививку, потому что вирусы мутируют.